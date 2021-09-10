Церемония инаугурации нового правительства талибов* отменена

Талибы* отменили ранее опубликованную в СМИ дату инаугурации нового правительства в Афганистане. Об этом заявил 10 сентября член комиссии талибов* по культуре Инамуллах Самангани на своей странице в Twitter.

При этом представитель радикального движения "Талибан"* назвал появившуюся в СМИ информацию о назначении даты инаугурации на 11 сентября слухами.

"Церемония инаугурации нового афганского правительства была отменена несколько дней назад. Чтобы далее не запутывать людей, руководство "Исламского эмирата Афганистан" объявило часть кабинета, и он уже приступил к работе", — сказано в сообщении.

Ранее талибы* сообщили о нарушении Дохийского соглашения, когда США сообщили о наличии в их чёрном списке членов нового правительства Афганистана.

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