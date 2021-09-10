Песков: интеграция РФ и Белоруссии продолжится учётом интересов обеих стран

Интеграция РФ и Белоруссии будет проводиться в максимальном соответствии с интересами обеих стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран", — цитирует заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул необходимость реалистичного и прагматичного подхода в вопросах интеграции двух стран.

"Вчера президент Путин с президентом Лукашенко говорили, что нужен прагматичный весьма и реалистичный подход. Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. На этом мы и будем концентрироваться", — заявил Дмитрий Песков.

Он рассказал, что 4 ноября планируется провести Высший госсовет России и Белоруссии, в котором примут участие Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Такая дата пока предварительно взята за основу", — уточнил пресс-секретарь.

Как сообщает БелТА со ссылкой на белорусского президента, на заседании Высшего госсовета планируется утвердить программы Союзного государства, согласованные Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 9 сентября.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.