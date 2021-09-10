Интеграция РФ и Белоруссии будет проводиться в максимальном соответствии с интересами обеих стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран", — цитирует заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента подчеркнул необходимость реалистичного и прагматичного подхода в вопросах интеграции двух стран.
"Вчера президент Путин с президентом Лукашенко говорили, что нужен прагматичный весьма и реалистичный подход. Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. На этом мы и будем концентрироваться", — заявил Дмитрий Песков.
Он рассказал, что 4 ноября планируется провести Высший госсовет России и Белоруссии, в котором примут участие Владимир Путин и Александр Лукашенко.
"Такая дата пока предварительно взята за основу", — уточнил пресс-секретарь.
Как сообщает БелТА со ссылкой на белорусского президента, на заседании Высшего госсовета планируется утвердить программы Союзного государства, согласованные Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 9 сентября.
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