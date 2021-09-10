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"Угрозы остаются": Песков высказался о приходе к власти талибов в Афганистане

Политика

В Кремле оценили, какие угрозы для России могут возникнуть в связи с приходом талибов* к власти в Афганистане. По словам Дмитрия Пескова, все страны мира, в том числе и РФ, остаются в опасности.

"Угрозы остаются": Песков высказался о приходе к власти талибов в Афганистане

Пресс-секретарь президента отметил, что государство оказалось «не в выигрыше», ведь впоследствии Афганистан может стать источником наркотрафика и терроризма.

  • Он убеждён: нужно сделать всё, чтобы террористические группировки перестали чувствовать себя свободными, передаёт РИА Новости.

Сейчас главы ведущих держав продолжают вести переговоры о том, как обезопасить мир от негативных последствий прихода к власти «Талибана». Кроме того, их беспокоит обстановка в самом Афганистане, где представители нового правительства вводят сомнительные правила для граждан.

Напомним, что талибы пришли в Кабул в середине августа, после чего объявили о завершении военных действий. В начале сентября они взяли под свой контроль Панджшер – последнюю афганскую провинцию. 

* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация

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