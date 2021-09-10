EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На реке Енисей ликвидируют разлив нефтепродуктов
Десятилетняя петербурженка едва не пострадала от переписки с педофилом
Зеленский допустил возможность войны с Россией
Соседка рассказала о жизни перенёсшего два инсульта Бориса Моисеева
В ВОЗ ждут, когда Россия предоставит полный пакет документов по "Спутнику V"
Сколько стоит жизнь: тайны даркнет-организаций приоткрыл эксперт
В Уфе возле "дома смерти" погибла школьница
Газпром объявил о завершении строительства "Северного потока-2"
Профессор МГИМО пошутил над пробелами в знаниях Ивлеевой

"Герои": кандидат в депутаты ГД от КПРФ Звягинцев высказался об НКВД

Политика » Партии

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, член Бюро московского городского комитета партии Петр Звягинцев заявил, что среди сотрудников НКВД есть герои и чтить их память допустимо. Об этом он сообщил, комментируя акцию коммунистов с возложением венков к могилам сотрудников НКВД в Москве.

"Герои": кандидат в депутаты ГД от КПРФ Звягинцев высказался об НКВД

Ранее в СМИ появилась информация, что члены компартии возложили цветы, например, на Донском кладбище у могилы лишенного звания генерал-майора, исполнителя смертных приговоров в период массовых репрессий Василия Блохина, наркома внутренних дел, организатора "Большого террора" Николая Ежова, расстрелянного в ходе кадровых чисток НКВД Исая Берга. По словам коммунистов, сотрудники НКВД были истинными борцами с врагами народа, а их методы были обусловлены положением, в котором находилась страна.

Как пояснил Звягинцев, в числе сотрудников НКВД были достойные люди и их надо чтить.

"Достойные люди, правильно. Вот к ним и надо относиться, как к достойным, хорошим людям, которые, не щадя своего живота защищали интересы страны, рискуя своей жизнью <…> Герои, которые не жалея себя, своей жизни защищали нашу страну — естественно их надо чтить. Сейчас по памяти не назову тех, кто отдал жизнь, но они герои были", — сказал он.

По его мнению, ко всей истории надо относиться с пониманием. Говоря о репрессиях и расстрелах, Звягинцев сказал, что здесь не только надо рассматривать участие Иосифа Сталина, но и тех, кто руководил на местах.

"Это же я еще был не маленьким ребенком, но где-то юношей, и у меня мысль была, когда я услышал, я читал же много, думаю — ну, как Сталин ездил по стране и расстреливал, как вот? Потом, когда я чуть повзрослел, я понял, что там, где были руководители областей — многое от них зависело, как они сделают: или же они будут усиленно, так сказать, работать, или же они с пониманием будут относиться", — отметил он.

Звягинцев привел в пример обращение Никиты Хрущева к Сталину с просьбой увеличить число репрессированных.

"Наверное, слышали, как Хрущев обращался к Сталину, телеграмму ему давал — прошу увеличить количество репрессированных, там в несколько раз. Зависело многое от тех руководителей областей, краев", — добавил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
РФ, Турция, Армения и Азербайджан готовятся к новой войне
Певица Азиза задумалась о ребёнке от молодого мужа
Экипаж российского самолёта подал сигнал бедствия в Турции
На реке Енисей ликвидируют разлив нефтепродуктов
Десятилетняя петербурженка едва не пострадала от переписки с педофилом
Зеленский допустил возможность войны с Россией
"Герои": кандидат в депутаты ГД от КПРФ Звягинцев высказался об НКВД
Соседка рассказала о жизни перенёсшего два инсульта Бориса Моисеева
В ВОЗ ждут, когда Россия предоставит полный пакет документов по "Спутнику V"
Сколько стоит жизнь: тайны даркнет-организаций приоткрыл эксперт
Популярное
Общество
Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России

Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.

Собчак озвучила неофициальную версию гибели главы МЧС России
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Политика. Новости и аналитика
Гибель министра Зиничева: подвиг, случайность, убийство?
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как дочь Лиза называет старшую сестру
Экономика и бизнес
Впервые в истории: цены на газ бьют рекорды. И это могут повернуть против России
Игорь Буккер Вооружены и очень опасны: кто бы мог подумать, что речь идёт о евреях Игорь Буккер Ирина Гусакова "Мамочка" Меркель: какие планы на пенсию у "безжалостного политика" Ирина Гусакова Любовь Степушова После саммита БРИКС стало ясно, почему он процветает Любовь Степушова
Экономика и бизнес
В Польше объяснили, почему для России транзит через Украину - это почти навсегда
Политика. Новости и аналитика
Сопротивление в Афганистане: большая часть Панджшера под контролем повстанцев
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Общество
Пьяный сторож встретил губернатора Приморья и "запустил" строительство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников