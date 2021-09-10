"Герои": кандидат в депутаты ГД от КПРФ Звягинцев высказался об НКВД

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, член Бюро московского городского комитета партии Петр Звягинцев заявил, что среди сотрудников НКВД есть герои и чтить их память допустимо. Об этом он сообщил, комментируя акцию коммунистов с возложением венков к могилам сотрудников НКВД в Москве.

Ранее в СМИ появилась информация, что члены компартии возложили цветы, например, на Донском кладбище у могилы лишенного звания генерал-майора, исполнителя смертных приговоров в период массовых репрессий Василия Блохина, наркома внутренних дел, организатора "Большого террора" Николая Ежова, расстрелянного в ходе кадровых чисток НКВД Исая Берга. По словам коммунистов, сотрудники НКВД были истинными борцами с врагами народа, а их методы были обусловлены положением, в котором находилась страна.

Как пояснил Звягинцев, в числе сотрудников НКВД были достойные люди и их надо чтить.

"Достойные люди, правильно. Вот к ним и надо относиться, как к достойным, хорошим людям, которые, не щадя своего живота защищали интересы страны, рискуя своей жизнью <…> Герои, которые не жалея себя, своей жизни защищали нашу страну — естественно их надо чтить. Сейчас по памяти не назову тех, кто отдал жизнь, но они герои были", — сказал он.

По его мнению, ко всей истории надо относиться с пониманием. Говоря о репрессиях и расстрелах, Звягинцев сказал, что здесь не только надо рассматривать участие Иосифа Сталина, но и тех, кто руководил на местах.

"Это же я еще был не маленьким ребенком, но где-то юношей, и у меня мысль была, когда я услышал, я читал же много, думаю — ну, как Сталин ездил по стране и расстреливал, как вот? Потом, когда я чуть повзрослел, я понял, что там, где были руководители областей — многое от них зависело, как они сделают: или же они будут усиленно, так сказать, работать, или же они с пониманием будут относиться", — отметил он.

Звягинцев привел в пример обращение Никиты Хрущева к Сталину с просьбой увеличить число репрессированных.

"Наверное, слышали, как Хрущев обращался к Сталину, телеграмму ему давал — прошу увеличить количество репрессированных, там в несколько раз. Зависело многое от тех руководителей областей, краев", — добавил он.