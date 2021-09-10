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Власти опасаются неконтролируемого потока беженцев из Афганистана в РФ

Политика

В Министерстве иностранных дел заявили о высоком риске неконтролируемого потока беженцев из Афганистана в Россию. Это связано с нестабильной политической ситуацией в стране мигрантов.

Власти опасаются неконтролируемого потока беженцев из Афганистана в РФ

По словам главы консульского департамента МИД РФ Ивана Волыкина, обстановка в Афганистане беспокоит не только правительство России, но и руководителей стран Центральной Азии. Власти государств совместно прорабатывают возможные варианты дальнейшего развития событий.

Однако специалист отмечает, что каких-либо юридических механизмов для обмена данными со странами-партнёрами сегодня нет. Это во многом осложняет поиск решений.

"Вместе с тем по линии министерств иностранных дел и загранучреждений, а также институтов ОДКБ и ШОС активно поддерживаются соответствующие контакты", — приводит комментарий Волыкина РИА Новости.

Напомним, что в середине августа талибы* заявились в Кабул. Вскоре они взяли под свой контроль Панджшер — последнюю из 34 провинций Афганистана. Затем был учреждён состав временного правительства страны. Сейчас государство возглавляет Мохаммад Хасан Ахунд.

* Запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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