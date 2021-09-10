Пушков предложил Италии подать в суд на Украину из-за медуз

Российский сенатор нелестно высказался о предложении главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха подать на РФ в суд за срыв туристического сезона из-за медуз. Украинская сторона считает, что, якобы животные "напали" на берега курортов из-за строительства крымского моста.

В своём Telegram-канале сенатор Алексей Пушков посоветовал "интеллектуалу" Старуху ознакомиться с выводами исследований по потеплению Мирового океана.

Также сенатор подчеркнул, что "зловредность" проявляет не только Россия. Например, итальянских туристов тоже "одолели" морские животные. По словам Пушкова, Италия тоже могла бы обратиться с иском к Украине.

"Украина настолько отравила обстановку в Чёрном море, что все медузы рванули в Италию?", — написал сенатор.

Ранее Старух заявил, что медузы атаковали украинские зоны отдыха из-за России.

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