"Как бульдозеры проходились": Лукашенко о работе с Путиным

В рамках переговоров лидеров двух стран в Кремле глава Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил собственную работу и работу своего коллеги — президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что им обоим не раз приходилось проявлять непоколебимость в достижении поставленных целей.

"Я думаю, мы хорошо поработаем. Наверное, у нас работы осталось меньше, чем в прежние наши встречи, они длились очень долго, по пять, по восемь часов. Потому что тогда приходилось нам, можно сказать, как бульдозеры проходиться, чтобы расчистить дорогу для правительства и экспертов. Они-то поработали, но все время натыкались на проблемы, которые не могли разрешить, нам приходилось с вами работать", — заявил Александр Лукашенко.

Ранее, в ходе этой же встречи, президент Белоруссии высказался, что считает русских и белорусов практически единым народом. Тезис, по мнению экспертов, как нельзя лучше отражает основную тему проходящей в Кремле встречи — обсуждение итогов работы по формированию программ Союзного государства.

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