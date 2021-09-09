Лукашенко: "Русские и белорусы — единый народ"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Кремле в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что русские и белорусы — "практически единый народ, произошедший от одного корня".

Александр Лукашенко, Владимир Путин

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны. Только вместе, только в союзе — родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Также глава Белоруссии согласился с высказыванием Владимира Путина, что договорённости, к которым стороны рассчитывают прийти в ходе встречи, никак не связаны с текущей политической ситуацией в каждой из стран.

"При чём тут выборы? Если мы что-то хорошее сделаем, будет подарок к предвыборному празднику, когда народ это оценит. Людям виднее", — отметил Лукашенко.

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