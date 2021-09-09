Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину, однако этот вопрос зависит от объемов будущих закупок европейскими странами и "конкурентоспособности альтернативных маршрутов".
Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сказал, что Россия сохранит транзит российского газа через Украину после 2024 года, если в ЕС будет высокий спрос. Эксперты прогнозируют, что в будущем потребность Евросоюза в "голубом топливе" будет расти.
Ранее сообщалось, что "Газпром" собирается начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 октября. До конца 2021 года энергетическая компания планирует поставить 5,6 миллиардов кубометров газа по новому газопроводу.
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