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Захарова: Россия готова продолжить транзит через Украину

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину, однако этот вопрос зависит от объемов будущих закупок европейскими странами и "конкурентоспособности альтернативных маршрутов".

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сказал, что Россия сохранит транзит российского газа через Украину после 2024 года, если в ЕС будет высокий спрос. Эксперты прогнозируют, что в будущем потребность Евросоюза в "голубом топливе" будет расти.

Ранее сообщалось, что "Газпром" собирается начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 октября. До конца 2021 года энергетическая компания планирует поставить 5,6 миллиардов кубометров газа по новому газопроводу.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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