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В России могут обязать работодателей раз в год повышать зарплату

Политика

Депутат ЛДПР Виталий Пашин предложил законопроект об обязательной индексации заработной платы для сотрудников, которые заняты во внебюджетных организациях.

В России могут обязать работодателей раз в год повышать зарплату

Такая система действует для государственных учреждений. По закону страны, работодатель должен увеличивать зарплату из-за повышения цен. Российский политик заявил, что владельцы частных компаний не прибегают к подобной норме.

"Предлагается индексировать заработную плату работникам не менее одного раза в год по итогам финансового года, при условии получения прибыли предприятия и отсутствия признаков несостоятельности", — сообщили законотворцы в пояснительной записке к проекту.

Если законопроект примут, компании станут отмечать в документах способы повышения зарплаты. Также политик добавил, что руководство должно будет проводить расчёты с учётом цен региона, в котором трудится работник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат. По данным лидера, граждане стали получить на 3,9% больше. Эксперт Никита Масленников прокомментировал эту статистику для Pravda.Ru:

"Даже если предположить, что в этом году мы выйдем на позитивные темпы прироста данного показателя, то мы всё равно будет отставать от 2013 года по уровню реально располагаемых доходов населения где-то на 10%".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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