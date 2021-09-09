В России могут обязать работодателей раз в год повышать зарплату

Депутат ЛДПР Виталий Пашин предложил законопроект об обязательной индексации заработной платы для сотрудников, которые заняты во внебюджетных организациях.

Такая система действует для государственных учреждений. По закону страны, работодатель должен увеличивать зарплату из-за повышения цен. Российский политик заявил, что владельцы частных компаний не прибегают к подобной норме.

"Предлагается индексировать заработную плату работникам не менее одного раза в год по итогам финансового года, при условии получения прибыли предприятия и отсутствия признаков несостоятельности", — сообщили законотворцы в пояснительной записке к проекту.

Если законопроект примут, компании станут отмечать в документах способы повышения зарплаты. Также политик добавил, что руководство должно будет проводить расчёты с учётом цен региона, в котором трудится работник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте зарплат. По данным лидера, граждане стали получить на 3,9% больше. Эксперт Никита Масленников прокомментировал эту статистику для Pravda.Ru:

"Даже если предположить, что в этом году мы выйдем на позитивные темпы прироста данного показателя, то мы всё равно будет отставать от 2013 года по уровню реально располагаемых доходов населения где-то на 10%".

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