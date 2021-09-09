Пресс-секретарь президента России прокомментировал появление различных домыслов о смерти главы МЧС Евгения Зиничева.
По словам Дмитрия Пескова, есть лишь одна реальная версия гибели министра: Зиничев разбился при падении со скалы, когда пытался спасти режиссёра Александра Мельника в Норильске.
"Всё остальное — это уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", — приводит комментарий пресс-секретаря Владимира Путина РИА Новости.
Некоторые звёзды и общественные деятели увидели в гибели Зиничева символичность. Так, телеведущая Ксения Собчак заявила, что в этой истории роли могли быть распределены по-другому. По её мнению, якобы, наоборот, кинорежиссёр Мельник бросился спасать главу МЧС РФ, однако они оба погибли.
Добавим, что руководителю Министерства чрезвычайных ситуаций было всего 55 лет. У него остались жена, сын и внуки.
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