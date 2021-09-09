Песков назвал домыслы о смерти главы МЧС "кощунственными измышлениями"

Пресс-секретарь президента России прокомментировал появление различных домыслов о смерти главы МЧС Евгения Зиничева.

По словам Дмитрия Пескова, есть лишь одна реальная версия гибели министра: Зиничев разбился при падении со скалы, когда пытался спасти режиссёра Александра Мельника в Норильске.

"Всё остальное — это уже такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", — приводит комментарий пресс-секретаря Владимира Путина РИА Новости.

Некоторые звёзды и общественные деятели увидели в гибели Зиничева символичность. Так, телеведущая Ксения Собчак заявила, что в этой истории роли могли быть распределены по-другому. По её мнению, якобы, наоборот, кинорежиссёр Мельник бросился спасать главу МЧС РФ, однако они оба погибли.

Добавим, что руководителю Министерства чрезвычайных ситуаций было всего 55 лет. У него остались жена, сын и внуки.

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