Талибы* высказались о наличии членов нового правительства в черном списке США

В радикальном движении "Талибан"* сообщили, что наличие членов нового сформированного в Афганистане правительства является нарушением условий мирного договора, подписанном в Дохе в минувшем году.

Согласно Дохийскому соглашению, заключенному в Катаре в феврале 2020 года, США должны сократить численность войск в Афганистане, при этом талибы дали обязательство вести с правительством Афганистана переговоры, воздержавшись от насилия, сообщает РИА Новости.

"Чиновники Пентагона отметили, что некоторые члены кабинета министров Исламского эмирата или члены семьи покойного Хаккани Сахиба находятся в черных списках США. Исламский эмират считает эту позицию явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе", — сказано в сообщении.

Накануне в Афганистане сформировано новое правительство, которое полностью состоит из представителей "Талибана"*. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия примет участие в инаугурации нового правительства талибов при условии включения в его состав представителей всех этнических групп страны.

* запрещенная в России террористическая организация

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