Лукашенко вылетел в Москву на встречу с президентом РФ Путиным

Сегодня, 9 сентября, в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут деловые переговоры. Самолёт с белорусским президентом уже вылетел в столицу России, сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

Ранее в пресс-службе Кремля проинформировали, что лидеры России и Белоруссии планируют обсудить темы, которые связаны с развитием нефтяной отрасли. Кроме того, Лукашенко и Путин поговорят о подготовке к реализации программ Союзного государства.

Предполагается, что белорусский лидер может попросить у президента РФ новый кредит через Евразийский банк.

В 2020 году он уже занимал деньги по аналогичной линии, но сейчас все средства закончились. В среду, 8 сентября, глава Минфина РФ Анатолий Силуанов намекнул, что у Белоруссии есть возможность вновь обратиться за помощью.

Добавим, в июле главы государств встречались в Санкт-Петербурге. Во время переговоров была установлена окончательная стоимость газа для Белоруссии на 2021 год.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.