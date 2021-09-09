"Талибан"* пообещал афганским женщинам работу и место в правительстве

По словам представителя радикального движения "Талибан"* Забиуллы Муджахида, скоро афганским женщинам разрешат работать и даже "найдут место" в новом составе правительства. Какие конкретно должности они смогут занимать талибы не уточнили.

"У нас будут должности для женщин с соблюдением законов шариата. Это начало, но мы найдём место женщинам. Они смогут быть частью правительства. Это будет наш второй этап", — сказал Муджахид.

Ранее талибы категорически запретили выходить женщинам из дома без сопровождения мужчин. Они объяснили, что представительницам прекрасного пола могут навредить боевики, потому что "ещё не обучены".

Также представители радикального движения огласили "условия" соблюдения международного права. По их словам, "Талибан"* готов придерживаться только тех норм, которые не противоречат законам шариата.

Известный востоковед Владимир Пластун в эксклюзивном интервью Pravda.Ru рассказал, почему нельзя верить обещаниям радикалов и чем грозит захват власти талибами Афганистану.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ

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