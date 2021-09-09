Украинские силовики 6 раз открывали огонь по ЛНР по сутки

Украина продолжает нарушать режим прекращения огня. Так, по данным за минувшие сутки, украинские силовики открывали огонь по территории ЛНР 6 раз.

"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов", - сообщил РИА Новости офицер представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении также сказано, что обстрел был произведен из стрелкового оружия, гранатометов и арторудий по следующим населенным пунктам:

Смело;

Сокольники;

Желобок.

До этого силовики Украины нарушали режим прекращения огня в минувший вторник, 7 сентября. Об этом ранее заявляли в представительстве ЛНР.

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