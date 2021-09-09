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Сопротивление в Афганистане: большая часть Панджшера под контролем повстанцев

Политика

О том, что стратегические позиции региона взяты под контроль повстанцев, сообщил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари. Согласно информации, большую часть провинции бойцы фронта "отбили" у "Талибана"*, но понесли серьёзные потери.

Сопротивление в Афганистане: большая часть Панджшера под контролем повстанцев

"Силы сопротивления совершили тактический отход от главной дороги", — передаёт CNN слова Назари.

По словам представителей сопротивления, число повстанцев в Афганистане растёт с каждым днём. К движению примыкают представители всех национальностей и мирные граждане, которые не признают власть "Талибана"*.

Ранее афганский посол в Таджикистане Мохаммад Захир Акбар заявил, что отказывается принимать новый состав правительства, о котором радикальное движение "Талибан"* объявило в минувший вторник. Члены сопротивления остались недовольны тем, что в правящие списки вошли только талибы* и их приверженцы.

* запрещённая в России террористическая организация

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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