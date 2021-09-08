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Россию призвали отказаться от "вредных" санкций против Запада

Политика

В партии "Яблоко" предложили отменить российские контрсанкции, которые были введены в августе 2014 года в ответ на санкции западных государств.

Россию призвали отказаться от "вредных" санкций против Запада

По словам председателя партии Николая Рыбакова, это позволит сэкономить порядка пяти миллиардов рублей в год. Эти средства в партии предлагают направить на борьбу с бедностью.

"Нужно отменить антисанкции, потому что невозможно себе представить, что, с одной стороны, в нашей стране 18 миллионов человек живет за чертой бедности, а с другой стороны — на границе уничтожаются продукты. И на эти меры из бюджета страны выделяется пять миллиардов рублей. На уничтожение продуктов на границе", — заявил Рыбаков в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, что в рамках контрсанкций в Россию был запрещён ввоз мяса, колбасы, рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции из стран Евросоюза, Норвегии, США, Канады и Австралии.

Ранее один из сооснователей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявлял, что не признаёт воссоединение Крыма с Россией. По его словам, признает он это только в том случае, если будет проведен референдум под международным наблюдением. При этом очевидно, что в Киеве на проведение такого референдума не согласятся.

Собственно, как и в Москве, где неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма был закрыт в 2014 году и обсуждать его с кем бы то ни было Россия не намерена.

Ранее в "Яблоке" заявляли, что в партии готовы отказаться от бОльшей части зарплат, служебных автомобилей и прочих привилегий, если ее кандидаты по итогам выборов пройдут в Госдуму.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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