Арестович: среднестатистический украинец не сможет найти Афганистан на карте

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что среднестатистический житель Украины не сможет показать, где находится Афганистан на географической карте мира.

"В большинстве случаев средний украинец не может показать на карте Афганистан, но он обижается на заявление о том, что некоторые афганцы могут оказаться более образованными среднего украинца. Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана"* образованней среднего украинца", — заявил Арестович на телеканале "Украина 24".

Ранее советник президента заявил, что Украина сможет предоставить убежище пяти тысячам беженцев из Афганистана, так как они зачастую "гораздо более образованы, чем украинцы".

*запрещенная в России террористическая организация

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