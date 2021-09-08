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Президент Сербии Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ

Политика

Политические лидеры продолжают направлять телеграммы с соболезнованиями в связи с трагической смертью главы МЧС РФ. Сербский президент Александр Вучич тяжело воспринял новость о гибели Евгения Зиничева.

Президент Сербии Вучич выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ

Глава Республики Сербия убеждён: российский министр совершил героический поступок. В официальном сообщении президент отметил, что руководитель МВД посвятил всю жизнь спасению людей, которые находились в тяжёлых ситуациях.

"Выражаю самые глубокие соболезнования правительству РФ, семье, коллегам и друзьям Зиничева", — сказано в официальном сообщении, размещённом на сайте президентской администрации.

Ранее соболезнования в связи с гибелью руководителя МВД России выразили президент страны Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров, директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, о смерти Евгения Зиничева стало известно сегодня, 8 сентября. Он умер на учениях, которые проходили в Красноярском крае. Министр попытался спасти кинорежиссёра, поскользнувшегося у обрыва, но сам сорвался со скалы.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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