Почему Кремль предпочел дистанцировался от съезда "Защитников России" в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские официальные структуры не имеют отношения к съезду движения "Защитники России", который прошел в Донбассе.

8 сентября отмечается День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Движение "Защитники России" провело съезд, местом проведения которого стало памятное место Саур-Могила. Участникам мероприятия вручили награды Донецкой народной республики.

По словам Дмитрия Пескова, "Защитники России" это общественное движение, которое "не имеет официально никакой принадлежности".

Он отметил, что в Донбассе "всегда были добровольцы, которые не имеют никакого отношения ни к Вооруженным силам России, и это добровольцы не только из России, но и из других стран, некоторых европейских государств".

"Речь не идет о том, что "там много России". Речь о том, что это территория, которая в настоящее время отвергнута своей страной, находится под блокадой, во всех смыслах этого слова", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Впрочем, представители российских официальных структур всегда довольно осторожно комментируют мероприятия, которые проходят в Донбассе.

Например, в январе этого года главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, выступая на форуме "Русский Донбасс" в Донецке, призвала "забрать Донбасс домой". Комментируя это заявление, Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует включать в состав ДНР и ЛНР.

"Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит", — сказал тогда Песков.