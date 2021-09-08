Песков: ЦРУ причастно к задержанию россиян в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что имеются следы причастности Центрального разведывательного управления США к спецоперации против россиян в Белоруссии.

Ранее CNN опубликовал данные о том, что Вашингтон помог Киеву в задержании 33 граждан России в Минске. В частности, телеканал утверждает, что власти США помогли финансово, а также оказали техническую поддержку Украине в подготовке операции спецслужб против россиян. Данную публикацию прокомментировал Дмитрий Песков, подтвердив что к задержанию наших граждан причастны зарубежные спецслужбы.

"Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб… В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны", — сообщил Песков.

При этом на вопрос журналистов о причастности ЦРУ, Песков подтвердил, что такие данные имеются.

"Об этом говорилось еще в минувшем году, когда эти события развивались”, — уточнил Песков.

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