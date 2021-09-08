В посольстве Филиппин заявили об открытии границ для беженцев из Афганистана

Филиппины открыты для беженцев из Афганистана. Об этом заявил временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер.

По словам Феррера, президент Филиппин Родриго Дутерте сделал заявление о том, что страна открыта для всех афганцев, кто ищет убежища, сообщает РИА Новости.

"Наша страна открыта для беженцев. Из Афганистана и ранее из революционной России, националистов из Китая, которые бежали от Гражданской войны в 1949 году. Мы никогда не закрывали границ для тех, кто оказался в беде", — говорится в сообщении.

Ранее помощник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина может принять до пяти тысяч беженцев из Афганистана.

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