Филиппины открыты для беженцев из Афганистана. Об этом заявил временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер.
По словам Феррера, президент Филиппин Родриго Дутерте сделал заявление о том, что страна открыта для всех афганцев, кто ищет убежища, сообщает РИА Новости.
"Наша страна открыта для беженцев. Из Афганистана и ранее из революционной России, националистов из Китая, которые бежали от Гражданской войны в 1949 году. Мы никогда не закрывали границ для тех, кто оказался в беде", — говорится в сообщении.
Ранее помощник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что Украина может принять до пяти тысяч беженцев из Афганистана.
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