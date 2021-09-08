Байден продлил санкции против "иностранных хакеров"

Президент Джо Байден сообщил, что согласно его указу санкции против "иностранного вмешательства" в ход выборных кампаний. Как уточнил американский лидер, доказательств, что другие государства как-то влияли на этот процесс, до сих пор нет.

"Иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы", — считает Байден.

Американский президент подчеркнул, что санкции против других государств ввели из-за "подрыва общественного доверия к ним", передаёт ТАСС. Как считает Байден, иностранные лица способны влиять на избирателей и следить за предвыборными пунктами кандидатов.

"По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено", — резюмировал президент.

Ближайшие выборы лидера США состоятся в 2024 году. По счёту это 60-е президентские выборы в истории Штатов, они определят 47-го главу государства. При условии, что Джо Байден проиграет или добровольно покинет свой пост добровольно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.