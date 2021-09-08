Депутат Госдумы: хватит читать нотации России за диверсию в Крыму

Реакцию стран ЕС на диверсию в Крыму раскритиковал депутат Госдумы Руслан Бальбек. Он предположил, что если бы речь шла о подрыве не на территории России, а в стране Евросоюза, то заявления мирового сообщества были бы совершенно другими.

"Посмотрел бы я на них, если бы где-нибудь под Брюсселем трубопровод взорвали, тогда бы, наверное, пух и перья летели", — передаёт слова депутата РИА Новости.

Бальбек отметил, что нужно "прекращать читать нотации России" и примерить ситуацию на себя. И уточнил, что если "слушать ЕС", то Россия в скором времени уступит "на милость Украине".

Ранее в США заявили, что считают задержания подозреваемых в подрыве газопровода жертвами "репрессий российских властей". И потребовали освободить участников "Меджлиса"*.

Позже в ФСБ России заявили, что акцию по подрыву трубы в Крыму спланировали американские спецслужбы, за что заплатили исполнителям деньги.

Крымский газопровод в селе Перевальное подорвали в середине августа. Трое подозреваемых в диверсии задержаны. Один из фигурантов дела рассказал, что они принесли бомбу к трубе в куске сыра.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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