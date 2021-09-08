Байден: Россия пытается договориться с террористами

По мнению американского президента Джо Байдена, четыре страны "пытаются договориться" с террористической организацией "Талибан"*. Президента спросили: не боится ли он, что КНР могут финансировать талибов. По мнению Байдена, у Китая "серьёзные проблемы" с террористами.

Они попытаются выработать некоторые договорённости с талибами*, я уверен, как и Пакистан, Россия, Иран, — сказал лидер журналистам в ходе пресс-конференции у Белого дома в Вашингтоне.

По мнению Джо Байдена, сейчас перечисленные им государства пытаются разработать дальнейшую стратегию и "понять, что им делать", передаёт Reuters. Американский президент подчеркнул, что ему бы было "очень интересно посмотреть" на развитие событий.

Ранее Джо Байден пообещал террористам "удары возмездия", в случае, если ситуация не стабилизируется. А также подчеркнул, что единственный интерес США в Афганистане, это "защитить американскую территорию и её друзей".

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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