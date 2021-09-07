Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американское издание The New York Times опубликовало фальшивые данные в материале о контактах сотрудников экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве.
Захарова отметила, что статья привела её в удивление. Смысл материала был вполне традиционный — Россия вмешивается во внутренние дела Испании.
Статья основывается на некоем докладе европейской разведки, который попал в руки журналистов.
"Всё это — глупейшая фальшивка", — заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.
В статье утверждается, что старший советник бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай и российский предприниматель Александр Дмитренко встретились в Москве с чиновниками внешней разведки и с замминистра иностранных дел Олегом Сыромолотовым.
Захарова спросила у Сыромолотова об этой встрече. Он ответил, что такой встречи никогда не было.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На смену поколению Назарбаева приходят казахстанские националисты. Близки времена, когда Казахстан выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Что произойдёт со страной в этом случае?