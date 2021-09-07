Захарова уличила The New York Times в фальсификации данных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американское издание The New York Times опубликовало фальшивые данные в материале о контактах сотрудников экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона в Москве.

Захарова отметила, что статья привела её в удивление. Смысл материала был вполне традиционный — Россия вмешивается во внутренние дела Испании.

Статья основывается на некоем докладе европейской разведки, который попал в руки журналистов.

"Всё это — глупейшая фальшивка", — заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

В статье утверждается, что старший советник бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона Жозеп Льюис Алай и российский предприниматель Александр Дмитренко встретились в Москве с чиновниками внешней разведки и с замминистра иностранных дел Олегом Сыромолотовым.

Захарова спросила у Сыромолотова об этой встрече. Он ответил, что такой встречи никогда не было.

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