"Талибан"* запретил афганцам выезжать за рубеж до формирования правительства

Участники радикального движения "Талибан"* запретил всем жителям Афганистана покидать пределы страны до того, как будет сформировано новое правительство.

Кроме того, по сообщению представителя талибов* Забиуллы Муджахида, для открытия границ также необходимо восстановить гражданские рейсы в международном аэропорту Кабула, сообщает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Россия готова принять участие в церемонии инаугурации нового правительства, если в его состав будут включены представители всех этнических групп Афганистана.

*запрещенная в России террористическая организация

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