Участники радикального движения "Талибан"* запретил всем жителям Афганистана покидать пределы страны до того, как будет сформировано новое правительство.
Кроме того, по сообщению представителя талибов* Забиуллы Муджахида, для открытия границ также необходимо восстановить гражданские рейсы в международном аэропорту Кабула, сообщает РИА Новости.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что Россия готова принять участие в церемонии инаугурации нового правительства, если в его состав будут включены представители всех этнических групп Афганистана.
*запрещенная в России террористическая организация
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