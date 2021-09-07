"Диверсия невиданного масштаба": Зюганов раскритиковал Кудрина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов критически высказался о предложении главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина начать масштабную приватизацию. Лидер коммунистов назвал эту инициативу "диверсией невиданного масштаба".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.