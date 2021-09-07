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"Диверсия невиданного масштаба": Зюганов раскритиковал Кудрина

Политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов критически высказался о предложении главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина начать масштабную приватизацию. Лидер коммунистов назвал эту инициативу "диверсией невиданного масштаба".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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