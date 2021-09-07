Собчак разделила политические партии на двоечников и хорошистов

Ксения Собчак взяла на себя роль строгой учительницы. Она предложила свои размышления на тему "как я провёл избирательную кампанию в августе". Журналистка не пощадила партии двоечников, похвалила партии хорошистов, а отличников вовсе не нашла.

Ксения Собчак решила проанализировать то, как справились с предвыборной компанией различные политические силы в стране.

Она провела своеобразную работу над ошибками, указав на недочёты и плюсы предвыборной гонки.

"Двоечники-антилидеры 1) Единая Россия. Копирует всех подряд. Вслед за ЛДПР — наезжает на выходцев из Средней Азии, вслед за КПРФ — начинает любить Сталина. Новых сторонников этим не завоюешь, а старых (которые любят Путина больше, чем Сталина) можно и распугать. 2) Справедливая Россия. Что это вообще такое, о чем оно? Воинственный Прилепин и предсказуемый Миронов так и не ужились в одной клетке. 3) Зеленые. У них по-прежнему две партии — и мы так и не научились различать, чем одна отличается от другой", — написала журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Нашлись, однако, у Ксении Анатольевны и свои фавориты.

"Хорошисты-лидеры 1) КПРФ. Решала самую простую задачу — не накосячила. Кто-то говорит, что рейтинги КПРФ продолжают расти. Опять же — дают чернила для копирования Едру. 2) Партия Роста. Антиковидные меры, свобода интернета, вопросики по повышению пенсионного возраста. Внимательно мониторят ошибки ЕР, КПРФ, Яблока и Новых людей, настраиваясь побороться за их избирателя. 3) Яблоко. Снова стали продвигать себя как самую преследуемую партию. В результате дурацкие заявления про ужасного Навального начинают потихоньку забываться", — написала журналистка.

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