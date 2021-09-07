В Госдуме предложили передавать пенсии по наследству

Один из лидеров партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что в России необходимо ввести наследований пенсий и вернуть прежний пенсионный возраст.

В понедельник, выступая на сессии Всероссийской недели охраны труда, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти треть смертей в России приходится на граждан трудоспособного возраста. И 80 процентов из умерших составляют мужчины.

"Основной причиной низкой продолжительности жизни в РФ является высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот какова она на сегодняшний день: из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения", — сказала Голикова.

Собственно, на это заявление и отреагировал на своей странице в Facebook Сергей Миронов. По его мнению, "вице-премьер расписалась в том, что пенсионная реформа сделала так, что сотни тысяч мужчин не доживают до пенсии".

"Простите, а что нам говорили, когда эту реформу принимали?", — отметил Миронов.

"Нужно возвращать прежний пенсионный возраст, а также вводить наследование пенсий. Люди работают всю свою жизнь, а фактически — горбатятся до гробовой доски. Выплаченные ими деньги государство обязано отдавать родственникам", — полагает он. Правда, непонятно, в течение какого срока родственники могли бы получать пенсионные выплаты.

Напомним, в это году возраст выхода на пенсию составляет 61,5 года, для женщин — 56,5 лет. К 2028 году срок выхода на пенсию составит 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В 2018 году, когда принимали закон о пенсионной реформе, против проголосовали 17 депутатов из фракции "Справедливой России", еще шесть депутатов-справороссов не голосовали.