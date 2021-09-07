Вассерман: обнародование доклада о теракте 11 сентября не поможет раскрытию дела

Рассекречивание документов о теракте 11 сентября не поможет найти виновных. Об этом заявил журналист, телеведущий, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

В интервью ФАН эксперт дал свою оценку решению президента США Джо Байдена рассекретить документы о теракте 11 сентября.

Так, по мнению Вассермана, факты, изложенные в засекреченном докладе, не будут иметь какую-либо ценность для расследования теракта, произошедшего 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

«Скорее всего, рассекретят какие-то биографические данные об этой группе террористов. Думаю, они были засекречены не потому, что там есть что-то важное, а просто в этом не было необходимости. По общим правилам, остаются засекреченными сведения, неважные для раскрытия хода преступления», - говорится в сообщении.

Более того, Анатолий Вассерман полагает, что власти Саудовской Аравии не причастны к данной трагедии.

«Властям Саудовской Аравии не было надобности организовывать такое преступление. Скорее всего, там никто из местных спецслужб не был к этому напрямую причастен. Другое дело, что им было все равно, случится что-то или нет», - заметил эксперт.

Ранее доклад о теракте 11 сентября потребовали обнародовать родственники погибших, которые предположили, что документы скрывают сведения о причастности правительства Саудовской Аравии к теракту.

Кроме того, рассекретить доклад о теракте 11 сентября к 20-летней годовщине трагедии обещал в своей предвыборной речи Джо Байден.

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