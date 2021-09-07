EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Опубликовано видео с места убийства двух школьниц в Кемеровской области
Глава Крыма Аксёнов: "Украина — это террористическое государство"
Муж Азизы подаёт в суд на своих разоблачителей из шоу Малахова
В убийстве девочек в Кузбассе подозревают ранее судимого жителя Мыски
"Бомба была в куске сыра": диверсанты рассказали о подрыве крымской трубы
Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес-проект
В Японии планируют ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов
СМИ: пропавших в Кузбассе школьниц нашли убитыми
Собчак подметила любопытную деталь у невест Тимати

Глава Крыма Аксенов: Украина — террористическое государство

Политика

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина является террористическим государством. Заявление прозвучало после диверсии, которая была совершена на полуострове.

По данным Федеральной службы безопасности, диверсию на газопроводе организовала украинская разведка. Аксенов отметил, что украинские провокаторы ведут гибридную войну против России, а сама Украина превратилась в террористическое государство. Киев пытается запугать жителей Крыма, устраивая насилие и террор в республике, но такая тактика не увенчается успехом, сказал Аксенов.

Ранее в ФСБ сообщили, что произошедшую 23 августа диверсию на газопроводе в районе крымского села Перевальное организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ФСБ установила организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Сенатор предложил кастрировать всех педофилов
Ксения Бородина пережила новое предательство
Опубликовано видео с места убийства двух школьниц в Кемеровской области
Глава Крыма Аксёнов: "Украина — это террористическое государство"
Президент "Лукойла": высокие цены на нефть опасны. В том числе и для России
Муж Азизы подаёт в суд на своих разоблачителей из шоу Малахова
В убийстве девочек в Кузбассе подозревают ранее судимого жителя Мыски
Памфилова: "карусели" на выборах сейчас невозможны
"Бомба была в куске сыра": диверсанты рассказали о подрыве крымской трубы
Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес-проект
Популярное
Бывший СССР
Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС

На смену поколению Назарбаева приходят казахстанские националисты. Близки времена, когда Казахстан выйдет из ОДКБ и ЕАЭС. Что произойдёт со страной в этом случае?

Что будет с Казахстаном, когда он выйдет из ОДКБ и ЕАЭС
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Общество
Собчак прокомментировала странный звук Путина
Мир. Новости мира
Талибы* повесили на вора украденные им шины и провезли по городу
Российский шоу-бизнес
Фёдор Добронравов рассказал о перенесённом инсульте
Ирина Гусакова Профессионализм "русских хакеров" зашкалил в Германии Ирина Гусакова Игорь Буккер В поисках разума: астрофизикам удалось найти "короткую дорогу" к инопланетянам Игорь Буккер Сергей Костин По-прежнему по Гоголю: "Все как мухи выздоравливают" Сергей Костин
Российский шоу-бизнес
Федункив не понравилась "дыра", в которую привёз её молодой муж
Политика. Новости и аналитика
Лавров: Россия не будет силой защищать права русскоязычных
Галкин спровоцировал слухи о беременности Орбакайте
Российский шоу-бизнес
Галкин спровоцировал слухи о беременности Орбакайте
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников