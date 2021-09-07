Глава Крыма Аксенов: Украина — террористическое государство

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина является террористическим государством. Заявление прозвучало после диверсии, которая была совершена на полуострове.

По данным Федеральной службы безопасности, диверсию на газопроводе организовала украинская разведка. Аксенов отметил, что украинские провокаторы ведут гибридную войну против России, а сама Украина превратилась в террористическое государство. Киев пытается запугать жителей Крыма, устраивая насилие и террор в республике, но такая тактика не увенчается успехом, сказал Аксенов.

Ранее в ФСБ сообщили, что произошедшую 23 августа диверсию на газопроводе в районе крымского села Перевальное организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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