Памфилова: "карусели" на выборах сейчас невозможны

Применение такого метода фальсификации результатов голосования как "карусели" в настоящее время на российских выборах невозможно, считает председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Вы помните разговоры про "карусели"? А сейчас они невозможны! Нами сейчас вводится система тотального видеонаблюдения, несмотря на все истерики. И всё вместе это привело к тому, что система стала одной из самых прозрачных в мире", — заявила глава ЦИК в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Эллы Памфиловой, ЦИК не первый год занимается "чисткой" системы проведения выборов в стране.

"Когда мы принимали это хозяйство, видели тот негатив, тот уровень недоверия, который был к выборам. И все эти годы мы действительно очищаем эту систему", — заявила председатель ЦИК.

Она рассказала, что в некоторых регионах пришлось избавиться от "одиозных составов" комиссий.

Кроме того, по словам Эллы Памфиловой, проводится технологическое переоснащение и цифровизация ТИКов. Глава ЦИК отметила, что введение QR-кодирования позволило увеличить скорость введения протоколов в 10 раз.

"Вот эта работа за все годы — с одной стороны по технологическому переоснащению, с другой стороны — решение организационно-кадровых вопросов привела к тому, что система стала беспрецедентно прозрачной", — подчеркнула собеседница телеканала.

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