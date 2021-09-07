Памфилова: США хотят дискредитировать выборы в России

Дискредитация выборов в России является "делом чести" для США, считает председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"После выборов президента Соединённых Штатов и негативной оценки мировой общественностью этих выборов, американской стороне надо перевести стрелки на нас, это их "дело чести". Им надо снести наши выборы, дискредитировать Россию", — заявила глава ЦИК в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

По словам Эллы Памфиловой, ЦИК ведёт борьбу с увеличивающимся в преддверии выборов потоком фейковых сообщений.

"Мы давно работаем, чтобы перешибать негативные информационные потоки. Но нам нужна помощь. … Это наша общая проблема, если мы хотим не допустить роста количества фейков", — заявила собеседница телеканала.

Она подчеркнула, что противостоять потоку фейков должны не только эксперты, но и простые люди, переживающие за свою страну.

Элла Памфилова отметила, что на выборах в Госдуму, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября, будет представлен весь российский общественно-политический спектр.

"Есть конкуренция, есть за кого голосовать", — заявила глава ЦИК.

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