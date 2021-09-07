Индийский политик сравнил заявление талибов* о Панджшере с заявлением СССР

Субраманьян Свами, 81-летний индийский парламентарий и специалист по внешней политике, назвал заявление "Талибана"* о взятии провинции Панджшер, с заявлением СССР в 1980 году.

"Заявление "Талибана"* о взятии Панджшера столь же глупо и бессмысленно, как заявление СССР о том же в 1980 году. Тогда ополчение отступило в горы, чтобы в итоге сокрушить советские войска", — сравнил ситуации Свами, передаёт "Военное обозрение".

По словам политика, боевики "оказались в ловушке", из которой нет путей для отступления.

Двумя днями ранее радикалы объявили о захвате офиса губернатора Панджшера. По данным СМИ, под контролем "Талибана"* остаются четыре района провинции. Наступление на Панджшер боевики начали неделю назад. Переговоры с сопротивлением ни к чему не привели. Четвёртого сентября талибы* сообщили о победе.

* Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация

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