Байден: до признания "Талибана"* ещё далеко

На пресс-конференции американские журналисты задали вопрос лидеру США: собирается ли Вашингтон признавать власть представителей радикального движения "Талибан"* на территории Афганистана.

Нет. До этого ещё очень далеко, - ответил Джо Байден, передаёт ТАСС

Ранее Джен Псаки отвечала на аналогичный вопрос журналистов. По мнению пресс-секретаря Белого дома, этот вопрос не требует "экстренного" решения.

После объявления Байдена о выводе американских войск с территории Афганистана, радикалы начали активные действия. В середине августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул свой пост и уехал из страны, "Талибан"* захватил власть.

После вывода солдат с "горячей точки", рейтинг американского президента оказался под угрозой. Это была самая затяжная война в истории США. На протяжении 20 лет американские военные выполняли "миротворческую миссию". Сейчас же специалисты предрекают новое обострение ситуации: Эксперт: Афганистан ждёт новая война из-за США

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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