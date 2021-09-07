На пресс-конференции американские журналисты задали вопрос лидеру США: собирается ли Вашингтон признавать власть представителей радикального движения "Талибан"* на территории Афганистана.
Нет. До этого ещё очень далеко, - ответил Джо Байден, передаёт ТАСС
Ранее Джен Псаки отвечала на аналогичный вопрос журналистов. По мнению пресс-секретаря Белого дома, этот вопрос не требует "экстренного" решения.
После объявления Байдена о выводе американских войск с территории Афганистана, радикалы начали активные действия. В середине августа президент Афганистана Ашраф Гани покинул свой пост и уехал из страны, "Талибан"* захватил власть.
После вывода солдат с "горячей точки", рейтинг американского президента оказался под угрозой. Это была самая затяжная война в истории США. На протяжении 20 лет американские военные выполняли "миротворческую миссию". Сейчас же специалисты предрекают новое обострение ситуации: Эксперт: Афганистан ждёт новая война из-за США
*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
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