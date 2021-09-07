Эксперт: Афганистан ждёт новая война из-за США

В Афганистане в любой момент может начаться новая "террористическая война", которую могут развязать Соединённые Штаты из-за нежелания отдавать КНР стратегические полезные ископаемые этой страны. Такого мнения придерживается президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

По его словам, представителям США не выгодно отдавать Афганистан с его богатыми полезными ископаемыми недрами.

"Вашингтон часто прибегал к практике ведения воин путём переброски террористических группировок из других государств", — отметил он.

Жданов выразил опасение по поводу того, что новая американская задумка может затронуть интересы России, передаёт РИА Новости.

Ранее боевики "Талибана"* захватили Афганистан и установили контроль над всей территорией страны.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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