Грядёт новый цикл смены губернаторов после выборов в Госдуму - эксперты

О новом цикле смены губернаторов рассказали эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

По мнению политологов и экспертов в области права граждан, отставку руководителей регионов можно ожидать сразу после выборов в Госдуму.

Как рассказал эксперт ФоРГО Виталий Иванов, раньше такая перестановка была необходима для замены "старого на новое", передаёт РБК.

"Пока ни в одном из российских регионов не создано поле для конкуренции тому или иному руководителю, поэтому, по прогнозам политологов, предвыборных кампаний не будет, всё произойдёт по старому утверждённому сценарию", — отметил он.

Согласно мнению экспертов, отдельно будет рассмотрен вопрос о губернаторе Хабаровского края, Пензенской области и Мордовии.

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