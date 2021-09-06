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Эксперт заявил, что возрождения ИГИЛ не стоит ождать в России

Политика

В России возрождения террористической группировки "Исламское государство"* не предвидится. Об этом заявил член Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов.

Эксперт заявил, что возрождения ИГИЛ не стоит ождать в России

При этом эксперт не исключил появления одиночных террористов и небольших групп на территории нашей страны в будущем, сообщает Радио 1.

"В нашей стране группировка будет существовать, я думаю это надолго. Это не будет какая-то структурированная организация. Как минимум, на территории России. Я не думаю, что здесь возродится ИГИЛ* в каком-то виде", — заметил востоковед.

Кирилл Семенов добавил, что террористические организации "Талибан"* и "Исламское государство"* не связан между собой. Талибы* не допускают сторонников ИГ в Афганистане и борются с ними.

"Это две абсолютно разные организации, которые враждебны между собой. "Талибан" также как и другие силы ведет боевые действия против ИГИЛ, пытается зачистить территорию Афганистана от этих ячеек", — прокомментировал эксперт.

* запрещенная в России террористическая организация.

 

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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