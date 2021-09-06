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Лавров: Россия не будет силой защищать права русскоязычных

Политика

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в понедельник на встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга, что Россия не намерена решать силовыми методами проблему защиты русскоязычного населения. Речь в первую очередь о Прибалтике и Украине.

Лавров: Россия не будет силой защищать права русскоязычных

Напомним, Сергей Лавров входит в первую пятёрку избирательного списка "Единой России" на выборах в Госдуму. В связи с чем в последнее время много ездит по российским регионам.

"Мы не будем употреблять здесь методы такие силовые. Это невозможно. Но призвать к ответственности необходимо, и мы это делаем. Делаем это и в Совете Европы, и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, подразделениях, которые занимаются проблемами нацменьшинств в ООН. Особенно, мы это делаем в работе с нашими европейскими коллегами, включая Евросоюз как наднациональное образование", — цитирует министра ТАСС.

По словам Лаврова, Россия постоянно информирует структуры Евросоюза и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о нарушениях прав русскоязычных на Украине и в странах Прибалтики. При этом, отметил глава МИД, европейцы и сами могли бы это делать, поскольку нарушаются идеалы, объявленные ЕС для государств, которые хотят с ним партнерства.

Сергей Лавров также заявил, что примеры ограничительной политики в отношении русского языка малочисленны. И касаются, опять-таки, стран Прибалтики и Украины. Причем на Украине, по его словам, ситуация с русским языком "достигла масштабов бедствия".

Напомним, в последние несколько месяцев большой резонанс имели истории с нападками на русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии. На проблему обратили внимание власти этих стран на самом высоком уровне. Правда, пока сложно сделать вывод о том, насколько эффективной оказалась реакция властей. Будем надеяться, что она оказалась эффективной.

В России в ответ предложили пожизненно запрещать въезд в нашу страну тем, кто был замечен в нападках на русскоязычных. Но и здесь сложно сказать, насколько это эффективная мера воздействия. Насколько можно понять, большинство из таких "активистов" в нашу страну и не собирались.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
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