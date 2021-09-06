После госпереворота в Гвинее разграбили здания Минсвязи и локальных СМИ

В Гвинейской республике неизвестные лица разграбили здание министерства связи, а также здания локальных СМИ. Данные инциденты произошли минувшей ночью после военного переворота в стране.

Разграбление здания ведомства, а также локальных СМИ, включая гостелекомпанию RTG, произошло сразу после свержения президента страны Альфы Конде, организатором которого стал полковник Мамади Думбуя.

"Офис главы Минсвязи Амары Сомпарэ был разграблен в ночь на понедельник. Работники ведомства сообщили, что помимо прочего из зданий были украдены большие денежные суммы и компьютеры", — говорится в сообщении интернет-издания Guinee7.

Напомним, гвинейский военачальник совершил в минувшее воскресенье государственный переворот, после чего заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ.

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