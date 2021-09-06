Арестович: "Пять тысяч афганских беженцев Украина точно выдержит"

Помощник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности страны принять пять тысяч беженцев из Афганистана.

Советник Владимира Зеленского сообщил, что украинский бюджет сможет взять на себя расходы по содержанию пяти тысяч беженцев из Афганистана.

"Пять тысяч мы точно выдержим за собственный бюджет. Надо понимать, что это не дикие моджахеды с кинжалами в зубах, а образованная публика, которая знает иностранные языки", — отметил Арестович в беседе с ведущим YouTube-канала UKRLIFE.TV.

По словам помощника украинского гослидера, жители Афганистана зачастую "гораздо более образованы, чем средний украинец".

"С ними проблем не будет. Наоборот, мы их будем использовать как переводчиков и так далее", — резюмировал Алексей Арестович.

Ранее Алексей Арестович сообщил, что Киеву удалось "сорваться с крючка" Минских соглашений благодаря США.

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