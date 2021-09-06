"Борьба продолжается": Ахмад Масуд призвал афганцев восстать против талибов*

Панджшерское сопротивление обратилось к гражданам с призывом восстать против радикального движения "Талибан"*. Данное заявление сделал лидер сил сопротивления Ахмад Масуд в своём Facebook-аккаунте.

Фронт национального сопротивления Афганистана в лице его лидера Ахмада Масуда обратился к гражданам с призывом восстать против террористической организации "Талибан", сообщает РИА Новости.

"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестёр во всех концах страны противостоять угнетателям", — обратился к жителям Масуд.

Лидер сил сопротивления в Панджшере сообщил, что в провинции в настоящее время ведётся война, которая будет продолжена до полной победы сил национального сопротивления.

Ранее ФНС в Панджшере опроверг информацию талибов* о захвате территории провинции.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

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