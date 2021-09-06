Панджшерское сопротивление обратилось к гражданам с призывом восстать против радикального движения "Талибан"*. Данное заявление сделал лидер сил сопротивления Ахмад Масуд в своём Facebook-аккаунте.
Фронт национального сопротивления Афганистана в лице его лидера Ахмада Масуда обратился к гражданам с призывом восстать против террористической организации "Талибан", сообщает РИА Новости.
"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестёр во всех концах страны противостоять угнетателям", — обратился к жителям Масуд.
Лидер сил сопротивления в Панджшере сообщил, что в провинции в настоящее время ведётся война, которая будет продолжена до полной победы сил национального сопротивления.
Ранее ФНС в Панджшере опроверг информацию талибов* о захвате территории провинции.
* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.
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