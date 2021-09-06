Талибы* поделились планами по изменению Конституции Афганистана

В радикальном движении "Талибан"* сообщили о планах по изменению Конституции Афганистана. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции представителя талибов Забиуллы Муджахида.

"Что касается конституции, я должен сказать, что, как только будет утверждено правительство, начнётся работа над конституцией, она будет либо переписана, либо в неё будут внесены поправки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Забихулла Муджахид сообщил об установлении талибами полного контроля в провинции Панджшер, которую они штурмовали на протяжении нескольких дней.

Позднее силы сопротивления опровергли данную информацию, назвав её ложью, а также сообщили о продолжении борьбы против радикалов.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

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