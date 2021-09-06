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СК: совершавшие зверства в годы ВОВ японцы будут установлены и преданы огласке

Политика

Следственный комитет сообщил о готовности начать расследование в отношении японских разработчиков бактериологического оружия, подвергавших пыткам советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

СК: совершавшие зверства в годы ВОВ японцы будут установлены и преданы огласке

В рамках международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы" зампредседателя Следственного комитета России Александр Фёдоров заявил, что все, кто причастен к проведению зверских опытов над военнопленными и их убийствам, должны быть разоблачены.

"Имеются все правовые основания и нравственные основания провести расследование в отношении японских преступников, которые не понесли заслуженного наказания. Их имена и преступления должны быть преданы огласке", — сообщил Александр Фёдоров.

По словам зампредседателя Следственного комитета, на Хабаровском процессе, проведённом в 1949 году,

"Перед судом на Хабаровском процессе предстало всего 12 человек. Тогда как большинство совершивших указанные преступления, — сотрудники бактериологических отрядов, в том числе 731 и 100 японской Квантунской армии, — а всего таковых было свыше четырёх тысяч включая руководство, — получили в США защиту от преследования".

Напомним, форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" проходит 6-7 сентября 2021 года в Хабаровске и приурочен к 75-летию Токийского процесса.

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Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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