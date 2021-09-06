Налог на доходы от сдачи бутылок отменят в России

НДФЛ на доходы от сдачи стеклянных и пластиковых бутылок могут отменить для россиян. Соответствующий проект закона разработал Комитет Совета Федерации по экономической политике.

По мнению авторов законопроекта, налог с доходов физических лиц за сдачу пластиковой и стеклянной тары на переработку препятствует увеличению в торговых сетях количества фандоматов, пунктов приёма вторсырья, сообщают "Ведомости".

"В настоящее время малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей бутылок за деньги. Никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку, это априори не может быть прибыльной операцией", — цитирует издание слова главы токсического отдела Greenpeace в России Алексея Киселёва.

На сегодняшний день фандоматы устанавливаются на объектах торговли. Однако человек, сдающий тару, не может получить за это деньги на свой счёт, так как это будет налогооблагаемым доходом. Поэтому бонусные рубли идут на счета благотворительных фондов и транспортных карт, сказано в сообщении.

Напомним, в допандемийном 2019 году Дмитрий Медведев, занимая пост председателя Правительства России, поручил ответственным ведомствам проработать идею о возобновлении практики сдачи бутылок.

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