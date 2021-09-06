Заявление "Талибана"* об оккупации провинции ложно - ФНС Панджшера

Фронт национального сопротивления в провинции Панджшера опроверг заявление талибов* о взятии провинции под свой контроль, сообщил представитель сил сопротивления в Twitter-аккаунте.

Силы сопротивления в провинции Панджшер в Афганистане назвали заявление боевиков "Талибана”* о том, что провинция полностью ими захвачена, ложью, сообщает РИА Новости.

"Заявление "Талибана”* об оккупации Панджшера ложно. Силы ФНС присутствуют на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить бой", — сказано в сообщении.

В национальном сопротивлении заверили, что они намерены продолжить борьбу против радикального движения "Талибан"* и их партнёров до победного конца.

Pravda.Ru ранее рассказала, что канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за проведение диалога с талибами* об эвакуации местных жителей, работавших на немецкие организации.

* запрещенная в России террористическая организация

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