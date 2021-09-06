Меркель заявила о необходимости переговоров с талибами* об эвакуации людей

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила о намерении провести переговоры с боевиками "Талибана"* об эвакуации жителей Афганистана. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Меркель в город Хагене в Германии.

"Что касается "Талибана"*, то, конечно, мы должны вести с ними диалог, потому что именно с ними в настоящее время приходится иметь дело", — сообщила глава правительства ФРГ .

В частности, власти Германии хотят вывезти из Афганистана оставшихся местных жителей, которые работали на немецкое правительство и на сегодняшний день больше не чувствуют себя в безопасности, сообщает издание DW.

Кроме того, Меркель добавила, что диалог с талибами* позволит оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана.

Комментарии Меркель последовали после заявления лидера движения "Талибана”* о создании с Германией "крепких и официальных дипломатических отношений".

* запрещенная в России террористическая организация

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