Песков исключил тему принадлежности Крыма на встрече Путина и Зеленского

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о принадлежности Крыма не будет обсуждаться на встрече президентов России и Украины.

По словам Пескова, украинская сторона хочет обсуждать Крым как отдельную территориальную единицу, не являющуюся регионом России. В таком контексте этот вопрос не может стать темой переговоров лидеров двух стран.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока об организации саммита Путина и Зеленского говорить рано, потому что никаких подвижек в этом направлении нет.

Песков подчеркнул, что глава российского государства готов встретиться с Зеленским, чтобы исправить то состояние, в котором сейчас находятся отношения между странами. Но Киев пока не выражает "взаимной политической воли", добавил представитель Кремля.

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