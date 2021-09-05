Захарова заявила об угрозах в свой адрес от сторонников Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей начали угрожать сторонники учредителя ФБК* Алексея Навального (Фонд борьбы с коррупцией* включён Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией).

По словам Захаровой, угрозы посыпались после того, как на сайтах оппозиционера были опубликованы материалы, касающиеся её деятельности.

Захарова отметила, что в этих материалах "переврали цитаты, всё перевернули". После публикации этого контента представитель МИД начала получать множество угроз от сторонников Навального.

Ранее Захарова рассказала, что Навального финансируют иностранные посольства.

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